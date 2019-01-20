Цахкадзор 4-й в списке лучших зимних курортов СНГ. 20 января - Всемирный день снега

Армянский курорт Цахкадзор занял 4-е место в списке лучших зимних курортов СНГ. Как передает Арменпресс, это стало известно по итогам проведенного аналитическим агентством «ТурСтат» опроса в интернете: целью опроса было определить самые лучшие зимние курорты СНГ для отдыха во Всемирный День Снега и путешествий в январе и феврале 2019 года, и составить рейтинг зимних курортов стран СНГ 2019 года.

За курорт Цахкадзор в 50 км от Еревана в Армении респонденты отдали 8% голосов. За занявшие первое место курорты Логойск и Силичи в Минской области Белоруссии как лучшие зимние курорты они отдали 32%голосов, за курорт Чимбулак вблизи города Алма-Ата в Казахстане - 23% голосов.

Всемирный День Снега (World Snow Day) отмечается как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).