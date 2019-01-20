Автодорога  Степанцминда-Ларс закрыта  для  всех видов  транспорта

Согласно данным, полученным Министерством транспорта, связи и IT-сферы РА из посольства РА в Грузии, по положению на 12:30 часов 20 января, дорога Гудаури-Коби, ведущая к Верхнему Ларсу, закрыта для всех видов транспорта — ввиду неблагоприятных погодных условий.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА.