Спасатели потушили огонь на  крыше  — пострадавших нет

20 января в 01:09 в службу «911» поступил сигнал о том, что на ул. Хоренаци в Степанаване (Лорийской области) горит крыша одного из домов .

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, огонь был купирован в 01:25 часов, потушен в 01:48.

Сгорели деревянные конструкции крыши – около 100 кв/м. Пострадавших нет.