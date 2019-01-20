Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Спасатели потушили огонь на  крыше  — пострадавших нет


20 января  в 01:09 в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что на ул. Хоренаци в Степанаване  (Лорийской  области) горит крыша одного из домов .

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, огонь был купирован в 01:25 часов, потушен в 01:48.

Сгорели деревянные конструкции крыши – около 100 кв/м. Пострадавших нет.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации