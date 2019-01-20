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В  Ереване  на ул. Тиграна Петросяна столкнулись 3  автомобиля — есть пострадавшие


19 января  в  22:42  в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что  в Ереване,   на ул. Тиграна Петросяна, близ диспетчерского пункта транспортных средств,  произошло ДТП — столкнулись 3  легковых автомобиля,  есть пострадавшие,  заметна утечка топлива. Необходима  помощь спасателей.

На место выехал  2  боевой расчет   пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что  Opel Astra (водитель А.Н.)  и  Opel Zafira столкнулись с  припаркованной  Toyota Corolla (водитель Т.Б.). 

В  результате  Opel Zafira перевернулась. Водитель доставлен в  МЦ «Армения», а  водителю Toyota  Corolla  врачи скорой  помощи на  месте  оказали необходимую медпомощь.

Спасатели обесточили Opel Zafira.

На  месте  происшествия был  инструктор   Отдела  психологической помощи, который оказал профессиональную помощь водителю Opel Astra.

 




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