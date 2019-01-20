В  Ереване  на ул. Тиграна Петросяна столкнулись 3  автомобиля — есть пострадавшие

19 января в 22:42 в службу «911» поступил сигнал о том, что в Ереване, на ул. Тиграна Петросяна, близ диспетчерского пункта транспортных средств, произошло ДТП — столкнулись 3 легковых автомобиля, есть пострадавшие, заметна утечка топлива. Необходима помощь спасателей.

На место выехал 2 боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что Opel Astra (водитель А.Н.) и Opel Zafira столкнулись с припаркованной Toyota Corolla (водитель Т.Б.).

В результате Opel Zafira перевернулась. Водитель доставлен в МЦ «Армения», а водителю Toyota Corolla врачи скорой помощи на месте оказали необходимую медпомощь.

Спасатели обесточили Opel Zafira.

На месте происшествия был инструктор Отдела психологической помощи, который оказал профессиональную помощь водителю Opel Astra.