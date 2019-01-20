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Федерация  армянских организаций  Нидерландов организовала вечер памяти Гранта  Динка


Накануне 12-й годовщины  со дня  смерти Гранта  Динка  Федерация  армянских организаций  Нидерландов совместно с  Международным институтом исследований и образования организовали вечер памяти, в  котором приняли участие друзья  Динка, а  также представители армянской общины Голландии. 

Как стало известно Арменпресс с сайта  посольства  РА в  Нидерландах в Facebook, с речью  выступили друг Гранта  Динка, бывший  редактор «Акоса» Арис  Налджи и координатор программ мира  Гааги, глава  Армяно-турецко-курдской  рабочей  группы  Тайфун Балчыг.

В ходе  вечера было показано видеообращение  Ракел Динк.

В мероприятии приняла участие  и консул Армении в  Нидерландах Кристине  Степанян.

 




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