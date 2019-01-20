Федерация  армянских организаций  Нидерландов организовала вечер памяти Гранта  Динка

Накануне 12-й годовщины со дня смерти Гранта Динка Федерация армянских организаций Нидерландов совместно с Международным институтом исследований и образования организовали вечер памяти, в котором приняли участие друзья Динка, а также представители армянской общины Голландии.

Как стало известно Арменпресс с сайта посольства РА в Нидерландах в Facebook, с речью выступили друг Гранта Динка, бывший редактор «Акоса» Арис Налджи и координатор программ мира Гааги, глава Армяно-турецко-курдской рабочей группы Тайфун Балчыг.

В ходе вечера было показано видеообращение Ракел Динк.

В мероприятии приняла участие и консул Армении в Нидерландах Кристине Степанян.