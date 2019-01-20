20 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем работника судебной системы.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Уважаемые работники и ветераны судебной системы!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем работника судебной системы!

Это очередной повод дать оценку и подчеркнуть вашу ключевую роль в деле защиты законности, верховенства права и прав человека, развития в нашей стране демократических институтов и государственного строительства.

Целью осуществляемых на протяжении лет реформ и принципиальной политики было создание независимой и профессиональной судебной власти, работы по развитиюи усовершенствованию которой, а также обеспечению полноценной независимости и самостоятельности судебных органов и судей должны и впредь носить последовательный характер.

Одной из приоритетных задач судебной системы и действующих судей была и остается строгая приверженность букве и духу закона, принципам справедливости и руководство ими. Уверен, что это всегда будет в основе вашей деятельности и поможет вам эффективно осуществлять свои функции.

Государство продолжит предпринимать необходимые меры по решению рабочих и социально-бытовых проблем работников судебной системы.

Дорогие друзья!

Вновь поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю всем успехов в работе и семейной жизни!”