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Надаль вышел  в 1/4 финала  Australian Open


Вторая  ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль вышел  в 1/4 финала  Australian Open.

Как передает Арменпресс, Надаль  одержал победу над чехом Томашем Бердыхом в матче четвёртого круга.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1, 7:6 в пользу второй ракетки мира. 

За выход в  полуфинал, в четвертьфинале турнира Надаль сыграет с американцем с Фрэнсисом Тиафо.

Из четырех турниров  «Большого шлема»  Australian Open очередной, он проводится в Мельбурне, на одноименных кортах. Он проводится  в 107 раз. В Australian Open  действующим чемпионом среди мужчин является Роджер Федерер, среди женщин  - Каролин Возняцки.

 




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