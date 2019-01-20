Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала Australian Open.

Как передает Арменпресс, Надаль одержал победу над чехом Томашем Бердыхом в матче четвёртого круга.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1, 7:6 в пользу второй ракетки мира.

За выход в полуфинал, в четвертьфинале турнира Надаль сыграет с американцем с Фрэнсисом Тиафо.

Из четырех турниров «Большого шлема» Australian Open очередной, он проводится в Мельбурне, на одноименных кортах. Он проводится в 107 раз. В Australian Open действующим чемпионом среди мужчин является Роджер Федерер, среди женщин - Каролин Возняцки.