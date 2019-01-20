Сильва Капутикян прожила свою жизнь в заботе о своем народе —  послание премьер- министра Пашиняна по случаю 100-летия поэтессы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание по случаю 100-летия Сильвы Капутикян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании говорится:

«100-летие выдающейся армянской поэтессы Сильвы Капутикян - замечательный повод вспомнить этого великого армянского мыслителя, а также выразить слова благодарности и почести в ее адрес.

Своим блестящим литературным дебютом в возрасте двадцати лет она оказалась в центре внимания и восхищения многих читателей, а написанным в возрасте 24 лет стихотворением “Слово сыну” получила общенародное признание. Это стихотворение-завет стало своего рода знаменем и лозунгом патриотизма и армянской идентичности как на родине, так и в диаспоре.

Уже с далекого 1959 года она взяла на себя трудную задачу защиты прав Арцаха, четко осознавая, что путь к свободе будет тернистым.

Сильва Капутикян прожила свою жизнь в заботе о своем народе, всех ее слоях. Ее проза, публицистика, ее общественная и политическая деятельность заслуживают не только всеобщей оценки, но и тщательного изучения. Я убежден, что новое поколение найдет в них много поучительного.

Поздравляю почитателей великого поэта и всех ценителей литературы с этим прекрасным юбилеем».