Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для пассажирских автомобилей

Согласно данным, полученным Министерством транспорта, связи и IT-сферы РА из посольства РА в Грузии, по положению на 10:30 часов 20 января, дорога Гудаури-Коби, ведущая к Верхнему Ларсу, открыта только для пассажирских автомобилей.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве транспорта, связи и IT-сферы РА, для грузовиков с прицепом дорога пока закрыта.