Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для пассажирских автомобилей


Согласно данным,  полученным Министерством транспорта, связи и IT-сферы  РА  из посольства РА в Грузии, по положению на 10:30 часов   20  января,  дорога Гудаури-Коби, ведущая к  Верхнему Ларсу, открыта только для пассажирских автомобилей.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве транспорта, связи и IT-сферы  РА, для грузовиков с прицепом дорога  пока закрыта.

 




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