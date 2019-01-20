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Мария Шарапова не вышла в 1/4 финала  Australian Open


Россиянка Мария Шарапова не вышла в 1/4 финала  Australian Open - Открытого чемпионата Австралии.

Как передает Арменпресс,  в  4 круге  Шарапова играла с австралийкой Эшли Барти. Поединок  продолжался  2 часа 22 минуты.  Шарапова выиграла один сет, уступив  в  двух. Матч закончился со счетом 6:4, 1:6, 4:6  в пользу Барти.

Из четырех турниров  «Большого шлема»  Australian Open очередной, он проводится в Мельбурне, на одноименных кортах. Он проводится  в 107 раз. В Australian Open  действующим чемпионом среди мужчин является Роджер Федерер, среди женщин  -Каролин Возняцки.




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