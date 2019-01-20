Россиянка Мария Шарапова не вышла в 1/4 финала Australian Open - Открытого чемпионата Австралии.

Как передает Арменпресс, в 4 круге Шарапова играла с австралийкой Эшли Барти. Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Шарапова выиграла один сет, уступив в двух. Матч закончился со счетом 6:4, 1:6, 4:6 в пользу Барти.

Из четырех турниров «Большого шлема» Australian Open очередной, он проводится в Мельбурне, на одноименных кортах. Он проводится в 107 раз. В Australian Open действующим чемпионом среди мужчин является Роджер Федерер, среди женщин -Каролин Возняцки.