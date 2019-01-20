Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

«Арсенал» победил «Челси»


В 23 туре  АПЛ  «Арсенал» принимал у  себя  «Челси».

Как  передает Арменпресс, в  лондонском дерби  «Арсенал» открыл счет на 14 минуте – гол забил Александр Ляказет. До окончания  1  тайма – на 39 минуте,  счет удвоил Лоран Косельни. «Оружейники» победили со счетом 2:0.

Генрих Мхитарян пропустил матч  из-за  травмы.

Сейчас  «Арсенал» на 5  месте (44 очка).




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации