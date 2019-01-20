«Арсенал» победил «Челси»

В 23 туре АПЛ «Арсенал» принимал у себя «Челси».

Как передает Арменпресс, в лондонском дерби «Арсенал» открыл счет на 14 минуте – гол забил Александр Ляказет. До окончания 1 тайма – на 39 минуте, счет удвоил Лоран Косельни. «Оружейники» победили со счетом 2:0.

Генрих Мхитарян пропустил матч из-за травмы.

Сейчас «Арсенал» на 5 месте (44 очка).