Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Арман Пашикян обеспечил себе звание  чемпиона  за 1 тур до окончания  первенства


Первенство Армении по шахматам подходит к  концу.

Как  передает Арменпресс, в 8-м туре единственную победу  одержал Ак  Мартиросян, который  обошел Тиграна Арутюняна. Остальные  партии закончились ничьей.

За  1 тур до окончания  первенства  Арман Пашикян обеспечил себе звание  чемпиона  - обойдя  остальных участников на 1,5 очка.

Последний – 9 тур состоится 20 января.




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