Арман Пашикян обеспечил себе звание  чемпиона  за 1 тур до окончания  первенства

Первенство Армении по шахматам подходит к концу.

Как передает Арменпресс, в 8-м туре единственную победу одержал Ак Мартиросян, который обошел Тиграна Арутюняна. Остальные партии закончились ничьей.

За 1 тур до окончания первенства Арман Пашикян обеспечил себе звание чемпиона - обойдя остальных участников на 1,5 очка.

Последний – 9 тур состоится 20 января.