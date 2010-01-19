Анонс мероприятий на 21 января
17:28, Январь 19, 2019
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- 19.01-11:03 Американские индексы выросли - 18-01-19
- 19.01-11:02 Цены на цветные металлы - 18-01-19
- 19.01-11:01 Цены на драгоценные металлы не изменились - 18-01-19
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