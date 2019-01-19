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В Стамбуле  проходит мероприятие, посвященное  12-й годовщине убийства Гранта Динка


В Стамбуле, перед зданием редакции газеты  «Акос», проходит мероприятие, посвященное  12-й годовщине убийства Гранта Динка.

Как  передает Арменпресс, мероприятие проходит в  том месте, где в 2007г. произошло вероломное  убийство армянского интеллигента.

Как и каждый  год, сегодня люди пришли с плакатами, на которых написано «Не отречемся, брат», «За Гранта! За справедливость!», «Мы  все – Гранты, мы все – Динки». Среди участников – депутат Меджиса армянского происхождения Гаро Пайлан, который подписал фотографию словами «Не отречемся, брат».   

По случаю годовщины  смерти Динка прокурдская Демократическая партия написала в Facebook: «Не забудем тьму, превратившую  ребенка в убийцу, не забудем тех, кто нанес тебе удар в спину во время твоей борьбы за мир в этой стране, не забудем и тех, кто защищал этих убийц. Мы сохраним  память о тебе в нашей борьбе».

Мероприятия  по случаю годовщины  смерти Динка состоятся и в  других городах Турции, а также  в Германии, США, Бельгии.




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