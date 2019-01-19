В Стамбуле  проходит мероприятие, посвященное  12-й годовщине убийства Гранта Динка

В Стамбуле, перед зданием редакции газеты «Акос», проходит мероприятие, посвященное 12-й годовщине убийства Гранта Динка.

Как передает Арменпресс, мероприятие проходит в том месте, где в 2007г. произошло вероломное убийство армянского интеллигента.

Как и каждый год, сегодня люди пришли с плакатами, на которых написано «Не отречемся, брат», «За Гранта! За справедливость!», «Мы все – Гранты, мы все – Динки». Среди участников – депутат Меджиса армянского происхождения Гаро Пайлан, который подписал фотографию словами «Не отречемся, брат».

По случаю годовщины смерти Динка прокурдская Демократическая партия написала в Facebook: «Не забудем тьму, превратившую ребенка в убийцу, не забудем тех, кто нанес тебе удар в спину во время твоей борьбы за мир в этой стране, не забудем и тех, кто защищал этих убийц. Мы сохраним память о тебе в нашей борьбе».

Мероприятия по случаю годовщины смерти Динка состоятся и в других городах Турции, а также в Германии, США, Бельгии.