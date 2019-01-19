Время в Ереване: 11:07:36,   19 Январь

В ходе акции «желтых жилетов» в Париже арестовано 12 человек


Не менее 12 человек задержаны во французской столице в ходе десятой волны протестных акций движения "желтых жилетов".

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFM. По его данным, причиной задержаний стало обнаружение у протестующих запрещенных предметов, которые могут потенциально служить оружием.

Несмотря на то что некоторые участники манифестации жгут файеры и дымовые шашки, стражи порядка отмечают, что на сей раз атмосферу можно охарактеризовать как спокойную.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации