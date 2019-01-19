В ходе акции «желтых жилетов» в Париже арестовано 12 человек
Не менее 12 человек задержаны во французской столице в ходе десятой волны протестных акций движения "желтых жилетов".
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFM. По его данным, причиной задержаний стало обнаружение у протестующих запрещенных предметов, которые могут потенциально служить оружием.
Несмотря на то что некоторые участники манифестации жгут файеры и дымовые шашки, стражи порядка отмечают, что на сей раз атмосферу можно охарактеризовать как спокойную.
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