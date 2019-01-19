Нужно уважать выбор жителей страны — заявление Меркель относительно Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что упорядоченный Brexit на основании соглашения между Лондоном и ЕС остается для нее приоритетом.

Как передаетАрменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом госпожа канцлер сказала в своем выступлениина мероприятии Христианско-демократического союза в Ростоке в субботу.

"Я до последнего дня буду работать над тем, чтобы Brexit был осуществлен на основании договоренностей, чтобы у нас впоследствии были самые лучшие отношения", - отметила канцлер.

По ее словам, Великобритания является частью Европы, но выбор жителей страны, сделанный на референдуме, нужно уважать.

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашения с ЕС об условиях Brexit, одобренный Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Канцлер Германии отметила, что Великобритания является частью Европы, но призвала уважать выбор жителей этой страны.