На зимней сессии ПАСЕ обсудят и вопрос внеочередных парламентских выборов в Армении

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 21-25 января.

Как передает Арменпресс, в повестке заседания 21 января стоит и мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении, состоявшихся 9 декабря 2018г.

Кроме того, на заседании 21 января планируются выборы председателя и вице-председателей ПАСЕ. На сессии выступит президент Финляндии.

В повестке зимней сессии стоит и мониторинг президентских выборов в Грузии.