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На зимней сессии ПАСЕ обсудят и вопрос внеочередных парламентских выборов в Армении


Зимняя  сессия ПАСЕ  состоится  21-25 января.

Как  передает Арменпресс, в  повестке  заседания  21 января стоит и  мониторинг внеочередных парламентских выборов  в Армении, состоявшихся 9 декабря 2018г. 

Кроме  того, на заседании 21 января планируются выборы  председателя и вице-председателей  ПАСЕ.  На  сессии выступит президент Финляндии.

В  повестке зимней  сессии стоит и мониторинг президентских выборов в  Грузии.




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