Время в Ереване: 11:07:36,   19 Январь

Трогательное письмо турецкого драматурга к годовщине смерти Гранта Динка


Известная  турецкая писательница и драматург  АдалетАгаоглу написала трогательное письмо семье  Гранта  Динка и основанной  им газете «Акос».

Арменпресс представляет это щемящее послание  полностью.

«Семья  моего очень-очень любимого Гранта  Динка, редакция  «Акоса»…

Грант, брат мой, я  ни на минуту  не  забываю о тебе. Я  помню тебя  на собраниях, посвященных миру. Ты  стоял рядом  с  нами. И так  важно было, чтобы  на  подобные темы  говорил именно такой человек, как  ты – с открытым взглядом,  боровшийся против насилия и за мир.  Ты  ни на секунду  не выходишь у  меня  из головы. Как красиво говорил ты… Поверь, мне каждый  раз хотелось восторженно обнять тебя. Увы… увы… Насилие  унесло тебя  от нас. Я  и раньше была против  насилия, но когда   тебя  отняло у меня насилие, я  стала его твердо убежденным  врагом.

Дорогой  Грант, когда я услышала, что тебя  хотят судить, я поспешила к  «Акосу» - встать рядом  с  тобой.  Я кричала «Никому  не  отдам тебя!» Мы  пытались  не дать бросить тебя в  тюрьму. Увы, ты  стал жертвой  насилия. Я  очень скучаю по тебе, Грант Динк.

Ах, мой  Грант Динк. Мы  с мужем преклоняемся перед твоей  памятью и величием. В  июле  я  потеряла моего мужа, питавшего огромное  чувство почтения к  тебе.  Меня  стало намного меньше, но я не жалуюсь.  Лучшее, что я  могу сделать в  память о вас – это не  отказываться от собственных идей  и идти вперед по  нашему  пути».

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации