Трогательное письмо турецкого драматурга к годовщине смерти Гранта Динка

Известная турецкая писательница и драматург АдалетАгаоглу написала трогательное письмо семье Гранта Динка и основанной им газете «Акос».

Арменпресс представляет это щемящее послание полностью.

«Семья моего очень-очень любимого Гранта Динка, редакция «Акоса»…

Грант, брат мой, я ни на минуту не забываю о тебе. Я помню тебя на собраниях, посвященных миру. Ты стоял рядом с нами. И так важно было, чтобы на подобные темы говорил именно такой человек, как ты – с открытым взглядом, боровшийся против насилия и за мир. Ты ни на секунду не выходишь у меня из головы. Как красиво говорил ты… Поверь, мне каждый раз хотелось восторженно обнять тебя. Увы… увы… Насилие унесло тебя от нас. Я и раньше была против насилия, но когда тебя отняло у меня насилие, я стала его твердо убежденным врагом.

Дорогой Грант, когда я услышала, что тебя хотят судить, я поспешила к «Акосу» - встать рядом с тобой. Я кричала «Никому не отдам тебя!» Мы пытались не дать бросить тебя в тюрьму. Увы, ты стал жертвой насилия. Я очень скучаю по тебе, Грант Динк.

Ах, мой Грант Динк. Мы с мужем преклоняемся перед твоей памятью и величием. В июле я потеряла моего мужа, питавшего огромное чувство почтения к тебе. Меня стало намного меньше, но я не жалуюсь. Лучшее, что я могу сделать в память о вас – это не отказываться от собственных идей и идти вперед по нашему пути».