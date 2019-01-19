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Андре Спайт Мкртчян будет выступать в лиге G NBA


Член национальной  сборной  Армении по баскетболу Андре  Спайт Мкртчян официально в  новом клубе.

Как  передает Арменпресс, он будет выступать в команде «Висконсин Херд» в NBA G League. Другие  подробности контракта  неизвестны.  Ранее Андре  Спайт Мкртчян выступал за турецкий  клуб «Буюкшер», набрав 5,7 очков, 1,1 ребуандер за 17,6 минут.  Еще 6 игр он провел за финскую команду.

За сборную Армении Андре  Спайт Мкртчян выступает с  2016г.




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