Андре Спайт Мкртчян будет выступать в лиге G NBA

Член национальной сборной Армении по баскетболу Андре Спайт Мкртчян официально в новом клубе.

Как передает Арменпресс, он будет выступать в команде «Висконсин Херд» в NBA G League. Другие подробности контракта неизвестны. Ранее Андре Спайт Мкртчян выступал за турецкий клуб «Буюкшер», набрав 5,7 очков, 1,1 ребуандер за 17,6 минут. Еще 6 игр он провел за финскую команду.

За сборную Армении Андре Спайт Мкртчян выступает с 2016г.