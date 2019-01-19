В ближайшие дни в Армении ожидается погода без осадков

На территории РА днем 19 января, 20-24января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

В Ереване днем 19 января, 20-24января ожидается погода без осадков.