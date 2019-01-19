Правительство Буркина Фасо подало в отставку

Президент Буркина-Фасо Рок Каборе18 января принял отставку правительства.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства.

"Президент Буркина-Фасо Рок Каборе в пятницу после полудня принял отставку членов правительства Поля Кабы Тиебы III прежде чем поручить им назначить временное правительство до формирования нового правительства", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, правительство Поля Кабы Тиебы III было сформировано 31 января 2018 года.