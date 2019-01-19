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За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим перемирия около 180 раз


За период   23-29 января  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 180 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1300 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.    

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют ситуацией и  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи. 




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