Убежден, что под Вашим руководством Армения будет и впредь поддерживать принципы ООН — поздравительное послание АнтониуГутерреша Николу Пашиняну

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций АнтониуГутерреш направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

“Ваше превосходительство,

Примите мои поздравления в связи с Вашим назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Недавние парламентские выборы, в ходе которых Организация Объединенных Наций предоставила техническую помощь, стали важной вехой для демократического развития Армении. Я надеюсь, что Ваша страна добьется дальнейшего прогресса в духе интеграции и прозрачности.

Убежден, что под Вашим руководством Армения будет и впредь поддерживать принципы и цели ООН. В рамках Вашей повестки претенциозных реформ Организация Объединенных Наций ожидает тесного сотрудничества с Вами и Вашим правительством в реализации целей Устойчивого развития, а также в защите и укреплении прав человека и верховенства закона.

Пользуясь случаем, я также хочу еще раз подтвердить, что Организация Объединенных Наций готова поддержать усилия сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта”.