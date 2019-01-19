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Делегацию Армении в ПАСЕ возглавит Рубен Рубинян


Делегацию  Армении в  Парламентской ассамблее Совета Европы возглавит  Рубен Рубинян – председатель постоянной комиссии НС РА  по  внешним отношениям.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на официальный  сайт НС РА, в  составе делегации Ованес Игитян («Мой шаг»), НаираЗограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Просвещенная Армения»).

В  качестве  заменяющих членов  выступят Владимир Варданян («Мой шаг»), СосАветисян («Мой шаг»), Татев  Айрапетян («Мой шаг») и МикаелМелкумян («Процветающая Армения»).




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