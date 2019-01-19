Делегацию Армении в ПАСЕ возглавит Рубен Рубинян

Делегацию Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавит Рубен Рубинян – председатель постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт НС РА, в составе делегации Ованес Игитян («Мой шаг»), НаираЗограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Просвещенная Армения»).

В качестве заменяющих членов выступят Владимир Варданян («Мой шаг»), СосАветисян («Мой шаг»), Татев Айрапетян («Мой шаг») и МикаелМелкумян («Процветающая Армения»).