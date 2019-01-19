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ЕС усматривает позитивные сигналы для мирного урегулирования карабахской проблемы


Спикер   Европейского Союза по внешней политике и безопасности Майя Косьянчич распространила заявление  относительно последних событий  в  процессе  карабахского урегулирования.

Как передает Арменпресс, в  заявлении, в  частности, отмечается:  

«Последние  встречи   Никола Пашиняна  и Ильхама  Алиева, а  также  министров  ИД Армении и Азербайджана под эгидой  сопредседателей  Минской  группы  ОБСЕ, последняя из которых состоялась 16 января 2016г. в Париже, посылают позитивные сигналы для  прогресса  в  мирном урегулировании карабахского конфликта.  

Евросоюз  ожидает полной  реализации  результатов этих встреч, в  том числе и последней договоренности глав МИД относительно того, что необходимы  четкие  меры для  подготовки населения к  миру, а также разработать шаги, направленные на активизацию переговоров».

Евросоюз выразил полную поддержку посреднических усилий и предложений  сопредседателей  Минской  группы  ОБСЕ, в  том числе  - с помощью представителя ЕС по Южному  Кавказу и кризису в  Грузии, а  также путем  укрепления  доверия  между  гражданскими обществами.

Все только выиграют от продолжительного мира, который  поможет Южному  Кавказу  реализовать свой  потенциал», - говорится в заявлении. 

 

 




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