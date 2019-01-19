ЕС усматривает позитивные сигналы для мирного урегулирования карабахской проблемы

Спикер Европейского Союза по внешней политике и безопасности Майя Косьянчич распространила заявление относительно последних событий в процессе карабахского урегулирования.

Как передает Арменпресс, в заявлении, в частности, отмечается:

«Последние встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также министров ИД Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, последняя из которых состоялась 16 января 2016г. в Париже, посылают позитивные сигналы для прогресса в мирном урегулировании карабахского конфликта.

Евросоюз ожидает полной реализации результатов этих встреч, в том числе и последней договоренности глав МИД относительно того, что необходимы четкие меры для подготовки населения к миру, а также разработать шаги, направленные на активизацию переговоров».

Евросоюз выразил полную поддержку посреднических усилий и предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе - с помощью представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также путем укрепления доверия между гражданскими обществами.

Все только выиграют от продолжительного мира, который поможет Южному Кавказу реализовать свой потенциал», - говорится в заявлении.