Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый господин премьер-министр,

Поздравляю Вас с назначением на должность премьер-министра Армении и в связи с победой возглавляемого Вами блока на парламентских выборах 9 декабря 2018 года.

Соединенные Штаты поддерживают процветающую и демократическую Армению, мирно сосуществующую с соседями. Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в борьбе с коррупцией. Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет способствовать этим усилиям.



Направляю свои наилучшие пожелания Вам и народу Армении”.