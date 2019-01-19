Рио-де-Жанейро признан Международной столицей архитектуры-2020

ЮНЕСКО и Международная ассоциация архитекторов признали Рио-де-Жанейро Международной столицей архитектуры-2020.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт ЮНЕСКО.

Самый известный город Бразилии станет международной площадкой для обсуждения актуальных проблем градостроительства и культуры.

В Рио запланирован ряд мероприятий, в том числе и Всемирный конгресс архитекторов, который проводится раз в 3 года.