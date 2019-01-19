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Рио-де-Жанейро признан Международной столицей архитектуры-2020


ЮНЕСКО и Международная ассоциация  архитекторов  признали  Рио-де-Жанейро Международной  столицей архитектуры-2020.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный  сайт  ЮНЕСКО.

Самый известный  город Бразилии станет международной  площадкой  для  обсуждения  актуальных проблем градостроительства  и культуры.

В Рио запланирован  ряд мероприятий, в  том числе  и Всемирный конгресс архитекторов, который  проводится раз в  3  года.




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