Прихожане Русской Православной церкви в Армении отметили Святое Рождество

Прихожане Русской Православной церкви в Армении 18 января отметили Святое Рождество. Уже 10-й год солдаты и офицеры российской военной базы, дислоцированной в Армении, а также представители дипкорпуса и русской общины отмечают Сочельник и Святое Рождество вдали от родины – в Гюмри. После освящения верующие совершают омовение в специальных купелях.

Отец Сергий освятил воду в купели в местечке Черкезидзор (ущелье Черкеса), после чего все желающие окунулись в нее. Офицер 102-й в/базы Сергей Черданцев в беседе с Арменпресс сказал, что уже не один год служит в Армении и не упускает случая участвовать в церемонии Святого крещения.

«Я здесь с семьей. Сегодня мы даже привели моего годовалого сына Платона. Правда, в воду мы его окунали. Когда входишь в воду с верой в душе, мороз даже чувствуется», - сказал он.

АрменуиМхоян