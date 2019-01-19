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Прихожане Русской Православной церкви в Армении отметили Святое Рождество


Прихожане  Русской  Православной  церкви в  Армении 18 января отметили Святое  Рождество. Уже  10-й год солдаты  и офицеры российской  военной базы, дислоцированной  в  Армении, а  также представители дипкорпуса  и русской  общины  отмечают  Сочельник  и Святое  Рождество вдали от родины – в  Гюмри. После освящения  верующие  совершают омовение  в  специальных купелях. 

Отец  Сергий освятил воду в  купели в  местечке  Черкезидзор (ущелье Черкеса), после  чего все  желающие  окунулись в  нее.  Офицер 102-й в/базы Сергей Черданцев в  беседе с Арменпресс сказал, что уже  не один год служит в  Армении и не  упускает случая участвовать в  церемонии Святого крещения. 

«Я здесь с семьей. Сегодня мы  даже  привели моего годовалого сына Платона. Правда, в  воду  мы  его окунали. Когда входишь в воду  с верой  в душе, мороз даже  чувствуется», - сказал он.

 

АрменуиМхоян




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