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На некоторых автодорогах республики – гололедица


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по положению на 10:00 часов 19-го января на автодорогах Артика, Спитака, Гориса, Капана и на отрезке Дилижан-Ванадзор местами гололед.

Как  передает Арменпресс, на отрезке от  Севанского полуострова до Дилижанского туннеля – метель.   

Перевал Варденяцдля грузовиков с прицепом закрыт, а для остальных - труднопроходим.

Проводится обработка дорог песком и солью.

Остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.




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