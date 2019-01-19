На некоторых автодорогах республики – гололедица

Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по положению на 10:00 часов 19-го января на автодорогах Артика, Спитака, Гориса, Капана и на отрезке Дилижан-Ванадзор местами гололед.

Как передает Арменпресс, на отрезке от Севанского полуострова до Дилижанского туннеля – метель.

Перевал Варденяцдля грузовиков с прицепом закрыт, а для остальных - труднопроходим.

Проводится обработка дорог песком и солью.

Остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.