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Европейские индексы - 18-01-19


МОСКВА, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.63% и составил 11205.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.70% и составил 4875.93 пункта, британский FTSE вырос на 1.95% и составил 6968.33 пункта, а российский RTSI вырос на 1.67% и составил 1176.42 пункта.




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