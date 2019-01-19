Европейские индексы - 18-01-19
МОСКВА, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.63% и составил 11205.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.70% и составил 4875.93 пункта, британский FTSE вырос на 1.95% и составил 6968.33 пункта, а российский RTSI вырос на 1.67% и составил 1176.42 пункта.
- 11:03 Европейские индексы - 18-01-19
- 11:03 Американские индексы выросли - 18-01-19
- 11:02 Цены на цветные металлы - 18-01-19
- 11:01 Цены на драгоценные металлы не изменились - 18-01-19
- 11:00 Цены на нефть не изменились - 18-01-19
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- 18.01-17:19 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-01-19
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