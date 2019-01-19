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Первенство Армении по шахматам среди мужчин: в 7 туре победили 2 гроссмейстера


Состоялись партии очередного тура 79-го первенства Армении по шахматам среди мужчин.

Как  передает Арменпресс,  в  7 туре  победили 2  гроссмейстера – Тигран Петросян, который  одержал победу над Тиграном Арутюняном, и Шант Саркисян, одержавший победу над Мануелом Петросяном. Остальные партии окончились  с  ничейным результатом.

По итогам 7 тура  турнирная  таблица не  изменилась: лидер – АрманПашикян (5,5  очков),  По 4  очка у  СамвелаТер-Саакяна, Роберта  Ованнисяна  и Тиграна Арутюняна.


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