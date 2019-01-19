Первенство Армении по шахматам среди мужчин: в 7 туре победили 2 гроссмейстера

Состоялись партии очередного тура 79-го первенства Армении по шахматам среди мужчин.

Как передает Арменпресс, в 7 туре победили 2 гроссмейстера – Тигран Петросян, который одержал победу над Тиграном Арутюняном, и Шант Саркисян, одержавший победу над Мануелом Петросяном. Остальные партии окончились с ничейным результатом.

По итогам 7 тура турнирная таблица не изменилась: лидер – АрманПашикян (5,5 очков), По 4 очка у СамвелаТер-Саакяна, Роберта Ованнисяна и Тиграна Арутюняна.