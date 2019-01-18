За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 18 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 14 случаев мошенничества, 13 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев кражи личного имущества, 5 случаев присвоения или растраты, 4 случая побоев, 2 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю похищения человека, разбойного нападения, вымогательства, умышленного уничтожения имущества, хулиганства, незаконной вырубки деревьев, взяточничества, подделки документов, обнаружения холодного оружья, подделки идентификационного номера автомобиля и совершения действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Обнаружены 2 человека, находящихся в розыске, еще трое явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 челозарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружья и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 8 случаев кражи личного имущества, по 1 случаю грабежа и мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.