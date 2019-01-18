Мэрия запустит сайт электронной очереди в детские сады mankapartez.yerevan.am

В ряде детских садов Еревана в эти дни ремонтируются и обставляются комнаты для приема детей в новые группы. С реализуемыми работами в детских садах N15, N59 и N60 ознакомился заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян.

«Одной из первоочередных задач в Ереване является проблема записи малышей в детские сады, их число доходит примерно до 8000. К сожалению, на протяжении нескольких лет люди записывали своих детей в очередь, однако не могли дождаться, пока она дойдет. Мэр столицы дал конкретное поручение - найти пути решения данной проблемы», - отметил Тигран Вирабян.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, для комплексного решения проблемы в первую очередь была проведена инвентаризация всех тех участков, находившихся на территориях муниципальных детских садов, которые были сданы в аренду разным организациям.

Уже с 1-го февраля, в рамках 1-го этапа программы, дополнительно 350 детей будут посещать детский сад. К концу года их число достигнет не менее 1000.

В ближайшее время будет запущен сайт mankapartez.yerevan.am, чтобы сделать процесс записи детей более прозрачным и доступным для граждан. Отныне родители смогут лично следить за процессом работы системы.

В ходе визита в детские сады Тигран Вирабян поинтересовался также деятельностью новых организаций, выигравших тендеры на поставку продуктов питания. Ответственные лица заверили, что процесс находится под постоянным контролем.

В связи с сезоном острых респираторных инфекций под ежедневным наблюдением находится также состояние здоровья детей, посещающих детские сады.

Коснувшись слухов о том, что детские сады могут стать платными, заместитель мэра столицы Тигран Вирабян подчеркнул, что в повестке дня городских властей такого вопроса нет.