Мгер Григорян провел первое в этом году заседание Совета Евразийской экономической комиссии

Вице-премьер Армении Мгер Григорян с рабочим визитом отбыл из Каира в Москву, где принял участие в первом в этом году заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, в ходе заседания члены совета обменялись мнениями о перспективах интеграции в рамках ЕАЭС и возможностях сотрудничества в торгово-экономической сфере. Обсуждалась цифровая повестка дня ЕАЭС, а также процесс переговоров с третьими странами и запланированные на 2019 год мероприятия. В ходе заседания была также утверждена повестка предстоящего заседания Межправительственного совета ЕАЭС.

Мгер Григорян, являясь председателем совета, подводя итоги заседания, поблагодарил предыдущего председателя совета ЕАЭС, первого заместителя премьер-министра Российской Федерации Антона Силуанова за плодотворную работу на этом посту.