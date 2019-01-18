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Адвокаты Кочаряна подали апелляцию в связи с продлением срока ареста их подзащитного


Ереванский суд общей юрисдикции отклонил ходатайство группы защиты об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает Арменпресс, вскоре после публикации решения адвокаты Роберта Кочаряна подали апелляцию.

18 января Ереванский суд общей юрисдикции принял решение одобрить ходатайство о  продлении срока содержания под стражей Роберта Кочаряна на два месяца.




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