21 января Саломе Зурабишвили посетит Брюссель с первым официальным визитом

21 января президент Грузии Саломе Зурабишвили совершит первый официальный визит. Как сообщили в администрации президента, визит состоится в Брюссель.



В рамках визита запланированы высокого уровня встречи Саломе Зурабишвили с руководящими лицами Евросоюза и НАТО, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Визит президента Грузии в Брюссель завершится 23 января.