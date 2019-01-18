Время в Ереване: 11:07:36,   18 Январь

21 января Саломе Зурабишвили посетит Брюссель с первым официальным визитом


21 января президент Грузии Саломе Зурабишвили совершит первый официальный визит. Как сообщили в администрации президента, визит состоится в Брюссель. 

В рамках визита запланированы высокого уровня встречи Саломе Зурабишвили с руководящими лицами Евросоюза и НАТО, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Визит президента Грузии в Брюссель завершится 23 января.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации