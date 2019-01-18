Би-би-си назвала Дэвида Боуи величайшим эстрадным артистом XX века

Британский певец и композитор Дэвид Боуи (1947-2016) назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Автор песен, а также продюсер, звукорежиссер и художник, создававший экстравагантные сценические образы, опередил других претендентов на это звание - сэра Чарли Чаплина (1889-1977), американскую исполнительницу блюза Билли Холидей (настоящее имя - Элеонора Фейган, 1915-1959) и актрису Мэрилин Монро (урожденная Норма Джин Мортенсон, 1926-1962) в опросе, проведенном вещательной корпорацией Би-би-си.