Решение по вопросу изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна будет принято 22 января

Апелляционный уголовный суд огласит решение по вопросу изменения меры пресечения в отношении бывшего депутата Национального Собрания, бывшего председателя Союза добровольцев “Еркрапа” Манвела Григоряна 22 января. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сообщил представитель генеральной прокуратуры Ваагн Мурадян.

По его словам, представлено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Манвела Григоряна.

«Решение будет обнародовано 22 января в 13:30», - сказал он.