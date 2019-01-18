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Ученые из Китая открыли ген, заставляющий человека толстеть


Эксперименты на мышах, живших в своеобразной "морозилке", помогли китайским и американским ученым открыть ген Oct3, мешающий жировым клеткам сжигать лишние калории и заставляющий запасать энергию внутри себя. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, их выводы были представлены в журнале PLoS Biology.

"Мы показали, что снижение активности Oct3 приводит к формированию бурого жира и преобразованию излишков калорий в тепло. Если нам удастся создать молекулу, которая будет подавлять этот ген, у нас появится новый способ борьбы с ожирением и другими метаболическими болезнями", — заявил Лигун Чэнь  из университета Циньхуа в Пекине (США).

это, как считают китайские исследователи, говорит о том, что лекарства, временно подавляющие работу Oct3, могут стать одним из самых эффективных средств для похудания, а также избавления от предиабетического состояния.

 




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