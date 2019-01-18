Азиатские индексы - 18-01-19

ТОКИО, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.29% и составил 20666.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.93% и составил 1557.59 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.42% и составил 2596.01 пункта, а HANG SENG вырос на 1.25% и составил 27090.81 пункта.