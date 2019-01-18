Встреча министров обороны НАТО пройдет 13-14 февраля в Брюсселе
Встреча министров обороны 29 государств НАТО пройдет 13-14 февраля в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба альянса.
"Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет в штаб-квартире НАТО 13-14 февраля 2019 года под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга. Программа встречи будет опубликована позднее", - сообщила пресс-служба альянса.
Эта встреча носит плановый характер и станет первой в 2019 году, когда альянс будет отмечать свое 70-летие.
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