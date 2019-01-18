В Тбилиси заявили, что Грузия сохранит роль транзитера в поставках газа из РФ в Армению

Грузия не собирается отказываться от роли транзитера газа из России в Армению. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил журналистам в Тбилиси премьер-министр Мамука Бахтадзе, отвечая на вопрос о том, будет ли пересмотрено транзитное соглашение с российской компанией "Газпром" о поставках газа из РФ в Армению через Грузию, срок которого истек 31 декабря 2018 года.

"Грузия получает достаточно существенную выгоду от транзитной функции, и мы продолжим ее выполнять. Это входит в интересы нашей страны. Что касается соглашения, то переговоры [с "Газпромом"] по нему начнутся тогда, когда будет определена конкретная дата и назначена встреча", - сказал премьер.

Он отметил, что пока переговоры не назначены, "а если в контракте появится что-то новое, то общественность будет проинформирована Министерством экономики Грузии".

До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. В соответствии с подписанным в начале 2017 года новым договором с "Газпромом", в 2017 году российская сторона оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только финансовыми средствами.