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В Швеции проходит встреча представителей США и Северной Кореи, пишут СМИ


Встреча высокопоставленных представителей из Северной Кореи и США проходит в окрестностях Стокгольма, официальных сообщений об этом не было, сообщает шведская газета Dagens nyheter.

По данным издания, в Швеции с этой целью находятся посланник США Стивен Босворт и северокорейский дипломат Цой Сон Хи (Choe Son-Hui). Участие во встрече также принимает глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

Каких-либо других подробностей о встрече газета не сообщает.

 

 




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