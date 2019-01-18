В Швеции проходит встреча представителей США и Северной Кореи, пишут СМИ

Встреча высокопоставленных представителей из Северной Кореи и США проходит в окрестностях Стокгольма, официальных сообщений об этом не было, сообщает шведская газета Dagens nyheter.

По данным издания, в Швеции с этой целью находятся посланник США Стивен Босворт и северокорейский дипломат Цой Сон Хи (Choe Son-Hui). Участие во встрече также принимает глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

Каких-либо других подробностей о встрече газета не сообщает.