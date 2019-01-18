В Японии не менее 40 детей госпитализировали после пожара в начальной школе

Не менее 40 детей были госпитализированы с признаками отравления угарным газом в результате возгорания в одной из начальных школ в японской префектуре Осака, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Киодо со ссылкой на представителей противопожарных служб, пожар возник в помещении школьной кухни. На тушение возгорания ушло всего 10 минут, однако несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие.

Все пострадавшие дети находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. Точные причины пожара пока неизвестны. Предполагается, что возгорание началось из-за оставленной на включенной плите сковороды с маслом.