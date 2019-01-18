Telegraph: члены британского кабмина пригрозили Терезе Мэй массовыми отставками

Члены британского кабинета министров пригрозили главе правительства Соединенного Королевства Терезе Мэй массовыми отставками, если депутатам Палаты общин будет запрещено предпринимать попытки остановить реализацию Brexit без соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph.

Несмотря на то, что британский премьер ранее указала, что исключить вариант Brexit без сделки невозможно, поскольку такой исход не зависит от правительства, около 20 чиновников заявили о своей готовности покинуть правительство, если они лишатся возможности поддержать выступающих против жесткого Brexit депутатов. "Я думаю, что премьер-министр подвергнется сильному давлению, чтобы министры получили право свободного голосования по этому вопросу", - цитирует издание одного из членов правительства.

Мэй ранее заявила, что в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе и Законом о выходе от 2018 года Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения [о сотрудничестве] 29 марта, если парламент не одобрит сделку с ЕС или Великобритания не отменит статью 50 и решит окончательно остаться в ЕС.