В Грузии сделали бесплатной вакцинацию от кори для борьбы с эпидемией

Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко заявил, что в стране отмечается эпидемическая вспышка кори, единственный способ борьбы с ней - вакцинация, которая для всех станет бесплатной.

"Наше сегодняшнее положение требует особого внимания. Это называется эпидемическим вспышкой. На сегодняшний день отмечается 335 случая заболеваний корью, это число ежедневно растет", - заявил Сергеенко журналистам, отметив, что, в отличие от данных по заболеванию "свиным гриппом" в стране, эти показатели достаточны, что бы говорить об эпидемии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сергеенко отметил, что единственный способ борьбы с корью и ее распространением, вакцинация. Министр призвал всех граждан, которые не помнят, были ли привиты в детстве, вновь пройти вакцинацию.

"Сегодня на правительственном заседании будет рассмотрен вопрос о том, чтобы внести изменения и сделать вакцины доступными для всех. С сегодняшнего вечера вакцина от кори будет бесплатна для всех", - заявил Сергеенко.