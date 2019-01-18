Кадыров обязал чиновников еженедельно отчитываться перед населением

Глава Чечни Рамзан Кадыров обязал министров и глав местных администраций еженедельно отвечать в прямом эфире телевидения на актуальные вопросы населения, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

"Министры правительства республики и главы районов должны отвечать на волнующие население вопросы, вести прямой диалог на канале ЧГТРК "Грозный" с жителями, разъяснять, какие проблемы решаются, как обстоят дела в той или иной отрасли или районе. Я предложил еженедельно приглашать их на прямой разговор", - цитирует главу Чечни пресс-служба,cообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кадыров подчеркнул, что любой чиновник должен полностью владеть информацией о положении дел в своем ведомстве и направлении, которое он курирует, корректировать работу так, чтобы повысить эффективность власти.