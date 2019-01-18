Арарат Мирзоян считает, что власть выполнила свою приоритетную миссию, впереди — второй этап преобразований

Нынешняя власть выполнила свою приоритетную миссию и преодолела вызов №1, и свободная, справедливая и достойная Армения — давно уже реальность. А впереди — второй этап преобразований.

Как передает Арменпресс, такое мнение высказал спикер НС РА, член правящей фракции «Мой шаг» Арарат Мирзоян в беседе с журналистами.

«Годами в Армении была проблема справедливости, прав, свобод, а также социальные и экономические проблемы. Именно эта проблема активизировала и сделала возможной революцию. Нынешняя власть выполнила свою приоритетную миссию и преодолела вызов №1, и свободная, справедливая и достойная Армения — давно уже реальность», - сказал он.

Мирзоян также отметил, что впереди — второй этап преобразований, и он в основном будет касаться социальной и экономической сфер. Он заявил, что в этом вопросе власть только-только должна начать воплощать в жизнь серьезные реформы. При этом он подчеркнул, что всего месяц, как нынешняя власть стала полной, имеет большинство в парламенте и скоро сформирует правительство. Арарат Мирзоян не разделяет пессимистических оценок пройденного пути нынешней власти и предстоящего этапа действий.