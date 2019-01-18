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Арарат Мирзоян считает, что власть выполнила свою приоритетную миссию, впереди — второй этап преобразований


Нынешняя власть выполнила  свою  приоритетную миссию и преодолела вызов №1, и свободная, справедливая и достойная Армения — давно уже  реальность.  А впереди — второй  этап преобразований. 

Как  передает Арменпресс, такое  мнение  высказал спикер НС РА, член правящей  фракции «Мой  шаг»  Арарат Мирзоян  в  беседе с журналистами.

«Годами в  Армении была  проблема справедливости, прав, свобод, а также социальные  и экономические  проблемы. Именно эта  проблема активизировала и сделала возможной  революцию. Нынешняя власть выполнила  свою  приоритетную миссию и преодолела вызов №1, и свободная, справедливая и достойная Армения — давно уже  реальность», - сказал он.

Мирзоян также отметил, что   впереди — второй  этап преобразований, и он в  основном будет касаться социальной  и экономической  сфер.  Он заявил, что в этом вопросе власть только-только должна начать  воплощать в  жизнь серьезные реформы. При этом он подчеркнул, что  всего месяц, как  нынешняя власть стала полной, имеет большинство в  парламенте и скоро сформирует правительство. Арарат Мирзоян не  разделяет пессимистических оценок  пройденного пути нынешней  власти и предстоящего этапа действий.




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