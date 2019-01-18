FT: Лондон не сможет заключить новые соглашения по торговле до Brexit

Великобритания не успеет заключить большинство соглашений по торговле, призванных заменить 40 договоров в рамках ЕС, которые определяют торговые отношения блока с ведущими экономиками мира, до Brexit (выхода из сообщества). Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитический документ Уайтхолла (улица в центре Лондона, где находятся резиденция британского премьера и ряд ведущих министерств.

В документе, составленном сотрудниками Министерства внешней торговли Великобритании в связи с планированием на случай непредвиденных обстоятельств в условиях жесткого Brexit (выхода без соглашения с Брюсселем), указывается, что в результате такого "развода" возникнут значительные трудности, поскольку большинство соглашений с ЕС утратят силу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Практически ни одно из них [новых соглашений] сейчас не готово, и вряд ли их удастся подписать к марту", - приводит издание слова правительственного служащего, ознакомившегося с документом министерства.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.