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СМИ: Стефан Лёвен избран премьер-министром Швеции


Шведский риксдаг (парламент) проголосовал в пятницу за назначение действующего главы временного правительства Стефана Лёвена премьер-министром. Об этом сообщает телеканал SVT.

Решение принято спустя 4,5 месяца переговоров по формированию правительства и означает конец политического кризиса в стране. За кандидатуру Лёвена высказались 115 депутатов, против - 153. 77 членов парламента воздержались. Лёвен возглавил кабмин второй раз подряд, срок его полномочий составит 4 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По результатам прошедших 9 сентября выборов ни один из двух традиционных партийных блоков (красно-зеленые и правоцентристы) не получил большинства в парламенте, их разделил лишь один мандат - 144 против 143.

Состоявшееся голосование по вопросу о назначении премьер-министра стало третьим по счету после выборов. 14 ноября 2018 года депутаты отклонили кандидатуру председателя Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, а 14 декабря - Стефана Лёвена.

 

 




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